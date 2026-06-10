Alemania adopta su nueva estrategia de aviación ante críticas de pérdida de competitividad

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Berlín, 10 jun (EFE).- El Gobierno alemán adoptó este martes su nueva estrategia de aviación, mediante la que pretende posicionar a Alemania como un país líder en este ámbito, en medio de las quejas del sector por el debilitamiento de la posición competitiva de aerolíneas y aeropuertos ante los elevados costes que suponen operar en la nación centroeuropea.

El Consejo de Ministros del Ejecutivo germano aprobó la estrategia coincidiendo con la inauguración de la Feria Internacional de Aeronáutica y Espacio de Berlín (ILA), desde la cual la ministra de Economía y Protección del Clima, Katherina Reiche, indicó que la industria aeronáutica alemana ha crecido un 19 % el año pasado y registra una cifra récord de 130.000 empleados.

La estrategia, que sustituye a la de 2014 y al concepto de aviación de 2017, pretende situar al país como «nación líder en aviación, competitiva, soberana, resiliente y sostenible».

Según el Gobierno, por primera vez, los principales ámbitos de actuación de la industria aeronáutica, el transporte aéreo y la aviación militar se integran en un enfoque único y coordinado que se traslada en más de 50 medidas de actuación.

El plan se basa en cuatro pilares: la competitividad económica y tecnológica; la aviación como tecnología clave para la seguridad militar y civil; una Alemania con un sector aeronáutico resiliente como garantía para afrontar los desafíos del futuro; y una aviación respetuosa con el clima y compatible con la protección del medio ambiente, según un comunicado del Ejecutivo.

Entre las medidas contempladas por el Gobierno figuran la reversión de la última subida del impuesto al transporte aéreo a partir del 1 de julio, la reducción de costes de los controles de seguridad aeroportuaria o la disminución de las tasas de navegación aérea en más de un 10 % hasta 2029.

También contempla medidas como una integración más estrecha entre la investigación y el desarrollo civiles y militares, el fomento a una rápida expansión del mercado de los combustibles sostenibles para la aviación o liderar el desarrollo tecnológico en sistemas de propulsión alternativos, como la electricidad y el hidrógeno.

La nueva estrategia se presenta en un momento en el que la industria y los aeropuertos alemanes se quejan de la pérdida de competitividad del emplazamiento germano en comparación con sus rivales internacionales.

La Asociación Alemana de Aeropuertos (ADV) se vio la víspera obligada a revisar sus previsiones de pasajeros para este año.

El director ejecutivo de la ADV, Ralph Beisel, declaró las aerolíneas, ya afectadas por el fuerte aumento de los precios del queroseno, se enfrentan además en Alemania a una débil evolución económica y a unos impuestos desproporcionadamente elevados, lo que incrementa aún más la presión sobre los aeropuertos del país.

«Las cargas estatales, que continúan siendo excesivamente elevadas en comparación con otros países europeos, deterioran aún más la competitividad de Alemania como ubicación aeroportuaria», afirmó.

A su vez, el director general adjunto de la Federación de Industrias Alemanas (BDI), Holger Lösch, señaló que el sector aeronáutico solo podrá contribuir a la movilidad, la innovación y la resiliencia en materia de seguridad si Alemania mantiene una ubicación competitiva para la actividad económica.

«Los costes de operar en Alemania se han duplicado en algunos casos desde la pandemia de COVID-19», denunció, y pidió nuevas reducciones de la carga fiscal, una reducción decidida de la burocracia, el abandono de regulaciones nacionales que generen desventajas competitivas y unas normas europeas de protección climática para la aviación que «no distorsionen la competencia».

Por contra, Anja Köhne, responsable de transporte aéreo climáticamente neutro en Germanwatch, consideró que la estrategia queda por debajo de las posibilidades ecológicas, económicas y tecnológicas existentes, ya que, en su opinión, el despliegue de combustibles sintéticos renovables para la aviación «no se aborda con la ambición necesaria» y los efectos no relacionados con el CO₂ «siguen siendo ignorados». EFE

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