Alemania advierte de intentos de reclutamiento en redes sociales para espionaje y sabotaje

Berlín, 2 sep (EFE).- La Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) y la inteligencia alemanas han lanzado una campaña informativa conjunta en la que advierten de los cada vez más frecuentes intentos de reclutamiento a través de las redes sociales para actividades de sabotaje y espionaje, cuyo aumento en Alemania y otros países atribuyen a los servicios secretos rusos.

La BKA y la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) -el espionaje interior-, la Oficina Federal para el Servicio de Inteligencia Militar (BAMAD) y el Servicio Federal de Inteligencia (BND) recuerdan este martes en un comunicado que la implicación en actividades de inteligencia, como espionaje o sabotaje, pueden conllevar en casos especialmente graves penas de hasta diez años de prisión.

Las sospechas recaen sobre los servicios secretos rusos, que utilizan las redes sociales, ya sea directamente o a través de intermediarios, para reclutar personas para actividades de espionaje y sabotaje en Alemania o contra este país, añaden.

Estas personas reclutadas son denominadas «agentes de bajo nivel» o «agentes desechables» y cometen delitos en Alemania sin haber recibido formación en materia de inteligencia, en parte a cambio de una pequeña remuneración y, a menudo, sin saber quiénes son sus verdaderos contratantes ni cuál es el objetivo de sus actos.

«Quien se involucra en este tipo de contactos y actos corre por tanto el riesgo de verse envuelto en actividades de inteligencia, como espionaje o sabotaje, y de ser procesado penalmente por ello. Los organismos de seguridad señalan en este contexto que las actividades en calidad de agente con fines de sabotaje y las actividades para los servicios secretos son delitos que, en casos especialmente graves, pueden castigarse con penas de hasta diez años de prisión», subrayan.

Por otra parte, el comunicado indica que actualmente la policía está investigando en Alemania varios casos sospechosos, entre ellos incendios provocados, daños materiales, vuelos con drones y fotografías y grabaciones de vídeo sospechosas y que afectan a infraestructuras críticas de energía, transporte logístico y tecnologías de información y comunicación, así como a instalaciones militares y a la industria armamentística. EFE

