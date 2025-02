Alemania advierte de que si la CPI no puede actuar sería «una gran alegría para Putin»

Berlín, 7 feb (EFE).- La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, advirtió este viernes de que si la Corte Penal Internacional (CPI) no puede continuar con su trabajo, esto sería «una gran alegría» para el presidente ruso, Vladímir Putin.

«Si la CPI no puede seguir con su trabajo esto sería una gran alegría para Vladímir Putin», quien «tuvo que comprobar en los últimos tres años que sus crímenes contra la humanidad y el secuestro de niños ucranianos no quedaban sin consecuencias», dijo Baerbock en un comunicado en el que no hay alusión directa a las sanciones de EEUU contra el tribunal.

«Putin no pudo viajar a la cumbre de los BRICS a Sudáfrica porque Sudáfrica como signatario del Estatuto de Roma hubiera tenido que detenerlo. Nadie está sobre el derecho internacional», agregó.

El comunicado empieza diciendo que la defensa del Derecho Internacional y de la CPI es fundamental para los intereses de seguridad de Alemania.

«Sólo la fuerza del derecho protege contra el derecho del más fuerte. Si las normas pierden validez a la postre perdemos todos. Proteger el orden jurídico internacional y sus tribunales son nuestro mejor seguro de vida y al mismo tiempo un fundamento para el bienestar y la paz», dice el comunicado.

Baerbock califica la creación de la CPI como uno de los más grandes logros del Derecho Penal Internacional y recuerda que es reconocido por más de 120 países.

«Se basa en principios fundamentales: la imposición del derecho penal internacional y la independencia de los tribunales multilaterales. Principios que representan seguridad para todos. Por eso apoyamos la CPI y por eso la CPI necesita nuestro apoyo», destaca. EFE

