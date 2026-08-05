Alemania alerta sobre «nueva amenaza» tras incidente en aeropuerto clave para envíos a Ucrania

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Alemania consideró el miércoles como «una nueva dimensión de amenaza» el hallazgo de un dron con explosivos en un aeropuerto estratégico para la OTAN y los envíos a Ucrania, país al que Berlín brinda un firme respaldo desde el inicio de la invasión rusa.

El incidente en el aeropuerto de Leipzig, que alteró el tráfico aéreo la madrugada del miércoles, se enmarca en un contexto de creciente preocupación en Alemania por posibles actos de sabotaje, campañas de desinformación y ataques cibernéticos atribuidos a potencias extranjeras hostiles, especialmente Rusia.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, afirmó que el hecho supone «una nueva dimensión de amenaza», tras anteriores avistamientos de drones que se cree que llevaban a cabo misiones de vigilancia y buscaban sembrar miedo.

«Nada en este asunto sugiere la acción de un aficionado. Nos enfrentamos a una amenaza híbrida profesional, a la que tendremos que seguir haciendo frente», declaró el miércoles por la noche Dobrindt, durante una visita al aeropuerto.

Añadió que todas las hipótesis permanecen abiertas y que la investigación deberá determinar el origen del dron, la procedencia de los explosivos y quién pudo estar detrás de la operación.

Esta amenaza podría implicar a «potencias extranjeras», añadió, sin dar más detalles.

Más temprano, el embajador de Ucrania en Alemania, Oleksii Makeiev, responsabilizó a Moscú. «¿Quién más podría ser aparte de Rusia?», declaró al canal Welt TV.

Por el momento, las autoridades rusas no han respondido a las acusaciones.

La alerta en el aeropuerto de Leipzig-Halle, en el este de Alemania, comenzó poco antes de la medianoche del martes, cuando las autoridades detectaron un objeto volador no identificado cerca del aeropuerto, que provocó el desvío de varios aviones —incluido un avión de pasajeros— a otros aeropuertos, indicó la policía alemana.

Poco después fue hallado cerca de la pista sur un dron que, según anunciaron los investigadores, transportaba un «artefacto explosivo no identificado», que fue desactivado.

– «Guerra contra Europa» –

Imágenes de agencias de prensa mostraron vehículos de policía, de bomberos y un robot de desactivación de bombas en la pista, muy cerca de un avión de la compañía ucraniana de carga Antonov Airlines y no muy lejos de un aparato de carga alemán DHL.

Aparte, una aeronave que debió abortar su aterrizaje programado en el aeropuerto de Leipzig-Halle chocó en el aire con un objeto desconocido. «Se descubrieron daños menores en el aparato después de que aterrizara en Hannover», a 200 km al noroeste de Leipzig, según los investigadores alemanes. El avión pertenecía a la compañía alemana DHL.

Alemania y otros países europeos han observado muchos casos de drones que sobrevuelan lugares sensibles, como aeropuertos, bases militares y plantas industriales.

En julio de 2024, un paquete estalló en llamas en tierra en el aeropuerto de Leipzig antes de ser cargado en un avión de DHL, algo que las autoridades consideraron un presunto complot de sabotaje vinculado a Moscú.

El año pasado, un ciudadano chino fue condenado por transmitir información sobre horarios de vuelo y movimientos de carga en el aeropuerto de Leipzig-Halle a un hombre que espiaba para Pekín.

El embajador ucraniano Makeiev también se refirió el miércoles al incidente de 2024 que implicó un paquete de DHL en Leipzig.

«Rusia lleva mucho tiempo librando esta guerra híbrida», dijo. «Sin embargo, la palabra ‘híbrida’ de algún modo resta importancia al hecho de que Rusia está librando la guerra no solo contra Ucrania, sino también contra Europa».

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