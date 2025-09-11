Alemania amplía vigilancia aérea sobre Polonia tras la violación rusa de su espacio aéreo
Berlín, 11 sep (EFE).- Alemania reforzará su actividad de vigilancia aérea en el marco de la presencia de la OTAN en el flanco oriental de la Alianza Atlántica en respuesta a la violación rusa del espacio aéreo de Polonia en la madrugada del miércoles.
En un comunicado del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, portavoz del canciller alemán, Friedrich Merz, indicó que el Ejecutivo germano «prolongará y ampliará la vigilancia aérea sobre Polonia» en una muestra de «su compromiso en la frontera oriental de la OTAN». EFE
