Alemania asegura que todos los miembros de la flotilla a Gaza están «sanos y salvos»

Berlín, 2 oct (EFE).- Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Alemania afirmó este jueves que, según sus informaciones, todos los tripulantes de los barcos de la Global Sumud Flotilla interceptados por las autoridades israelíes se encuentran «sanos y salvos» en distintos puertos, aunque admitió que no se ha contactado con los participantes alemanes.

«Según nuestros conocimiento, todos los participantes de la flotilla han llegado sanos y salvos a tierra o a distintos puertos», afirmó Josef Hinterseher, portavoz ministerial, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, en la que destacó que Israel ya había advertido de que impediría el acceso al enclave por parte de la flotilla humanitaria.

Hinterseher admitió que «en estos momentos» su ministerio no tiene contacto con los activistas alemanes y se esfuerza, a través de la Embajada de Alemania en Tel Aviv, en establecer la comunicación y determinar el número de ciudadanos germanos afectados.

El pasado 24 de septiembre quince alemanes a bordo de la flotilla habían llamado públicamente al Gobierno germano por medio de una carta a explicar qué medidas se habían adoptado para garantizar su seguridad.

Como ya replicó entonces el Ministerio de Exteriores, el portavoz subrayó que el consejo enfático del Gobierno a todos los participantes pasaba por renunciar a una entrada en Gaza y a abandonar la flotilla.

Al mismo tiempo, Hinterseher explicó que el Ejecutivo se ha mantenido en contacto con Israel y mencionó una reciente conversación telefónica entre los ministros de Asuntos Exteriores, el alemán Johann Wadephul y el israelí Gideon Saar, en la que se abordó el tema.

«Les hemos instado a cumplir con las obligaciones del derecho internacional y a actuar con proporcionalidad. También hemos llamado a garantizar a toda costa la seguridad de todas las personas a bordo y, según nuestros conocimientos, así ha ocurrido», aseguró.

Finalmente, el portavoz germano recomendó a los participantes alemanes que renunciasen a otro intento de alcanzar Gaza, ya que dentro de la franja de territorio palestino las posibilidades de Alemania de ofrecer asistencia consular son «extremadamente limitadas» y, de hecho, el Ejecutivo germano ha pedido a sus ciudadanos que salgan de esa región por la guerra.

Este jueves casi todos los cuarenta barcos de la Global Sumud Flotilla, con más de 500 voluntarios de diversos países a bordo, habían sido interceptados o aparentemente interceptados, según la página de rastreo de la propia iniciativa.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, informó de que este jueves se habrá completado el traslado al puerto israelí Ashdod de 400 miembros de la Flotilla Global Sumud interceptados y que Israel quiere repatriarlos a Londres y Madrid. EFE

