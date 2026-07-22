Alemania autoriza un controvertido proyecto nuclear con participación de Rusia y Francia

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El estado federado alemán de Baja Sajonia, en el noroeste del país, autorizó este miércoles a ANF, filial de la empresa francesa Framatome, a producir combustible nuclear en cooperación con el grupo estatal ruso Rosatom, un proyecto controvertido por la implicación de Rusia.

«Las decisiones sobre las solicitudes de autorización se adoptan en estricto cumplimiento de la ley. Cuando se cumplen todos los requisitos y los riesgos identificados pueden controlarse adecuadamente mediante las medidas oportunas y las condiciones impuestas por las autoridades, estas están obligadas a conceder la autorización», señaló el Ministerio Federal de Medio Ambiente en un comunicado.

La producción de combustible tendrá lugar en una planta de Lingen, cerca de la frontera con Países Bajos, y requerirá la presencia de expertos y equipos rusos, lo que suscita preocupación por sus posibles implicaciones para la seguridad nacional.

El ministerio subrayó que, «si se identificaran nuevos riesgos», especialmente en materia de seguridad nacional, la autorización podría volver a examinarse.

Asimismo, recordó que en varias ocasiones había expresado «reservas» sobre este expediente, al considerar que se trata de un caso «particular», ya que «el Estado ruso libra en Europa una guerra de agresión contraria al derecho internacional y considera a la Unión Europea, y a Alemania en particular, como adversarios».

No obstante, sostuvo que, desde el punto de vista jurídico, no puede impedir el proyecto, afirmando que para ello serían necesarias «sanciones a escala de la Unión Europea que también afecten al sector nuclear» ruso.

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