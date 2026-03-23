Alemania califica de muy graves informas sobre presuntas filtraciones de Hungría a Rusia

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Berlín, 23 mar (EFE).- El Gobierno alemán calificó este lunes de «muy graves» las informaciones de prensa sobre supuestas filtraciones del ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, a Rusia sobre los debates a puerta cerrada de los titulares de Exteriores de los países de la Unión Europea (UE) y afirmó que no aceptará ninguna violación del principio de confidencialidad.

En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz alemán, Martin Giese, afirmó que «las acusaciones que se plantean son muy, muy graves» y subrayó que «las deliberaciones en el seno de la UE, también en el caso de los ministros de Exteriores de la UE, son confidenciales y se basan en los principios sobre los que se fundamenta la Unión».

«Estos principios no son negociables, y tampoco aceptaremos ninguna violación de los mismos», agregó, y aludió en particular al principio de la cooperación leal.

Señaló que ahora le corresponde al Gobierno húngaro comportarse de manera correspondiente.

Insistió en que «lo que está muy claro es que ningún Estado miembro puede infringir los principios de la UE».

Las acusaciones que se han planteado, no quedarán eliminadas, sin duda, «con una simple publicación en X», dijo, al mismo tiempo, al referirse al intercambio de acusaciones el domingo entre el primer ministro polaco, Donald Tusk, y el jefe de la diplomacia húngara, Péter Szijjártó.

«Las noticias de que la gente de (el primer ministro húngaro, Viktor) Orbán informa a Moscú con todo detalle sobre las reuniones del Consejo de la UE no deberían sorprender a nadie. Hace tiempo que teníamos sospechas al respecto. Esa es una de las razones por las que solo intervengo cuando es estrictamente necesario y me limito a decir lo estrictamente necesario», aseguró Tusk en un mensaje en X.

Szijjártó, por su parte, acusó a a Tusk en la misma red social de «difundir mentiras y noticias falsas».

El portavoz del Ejecutivo alemán, Stefan Kornelius, por su parte, señaló que el Gobierno alemán ha tomado nota de la información publicada y recordó que el canciller, Friedrich Merz, se pronunció ampliamente durante la reciente cumbre europea sobre el tema de la cooperación leal que, subrayó, constituye el principio fundamental de la colaboración en el Consejo Europeo entre los jefes de Gobierno y de Estado.

«Lo que se espera del primer ministro húngaro es claro en este sentido», añadió.

Al mismo tiempo aseguró que el canciller «expresará abiertamente su opinión también en el Consejo Europeo, precisamente sobre este tema, para que el primer ministro húngaro conozca también las expectativas de Alemania».

Por otra parte, el portavoz de Exteriores apuntó que si algún Estado miembro incumple los principios, los tratados de la UE prevén instrumentos para sancionarlo.

Kornelius señaló no tener informaciones propias sobre las presuntas filtraciones a Rusia, pero afirmó que Hungría «ha violado el principio de cooperación leal al bloquear la liberación de los fondos para Ucrania», crítica en la que el Gobierno alemán se mantiene firme, añadió. EFE

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