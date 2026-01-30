Alemania celebra el acuerdo entre Damasco y los kurdosirios para su integración en Estado

Berlín, 30 ene (EFE).- Alemania celebró el acuerdo anunciado este viernes entre Damasco y la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) para incorporar las instituciones kurdosirias a la estructura estatal.

«El Gobierno celebra el acuerdo logrado hoy entre el Gobierno sirio y las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) sobre una unión militar y civil», indicó el Ministerio de Exteriores alemán en un comunicado.

«Una integración pacífica de las FSD es un paso importante para una Siria unida e inclusiva» y también «es un requisito para estabilizar Siria de forma sostenible y para una recuperación económica», insistió el ministerio.

Añadió que Alemania está lista para apoyar y acompañar junto a los socios internacionales el proceso de integración en el Estado sirio de las FSD.

Damasco y la alianza armada liderada por las FSD anunciaron un nuevo acuerdo para incorporar las instituciones kurdosirias a la estructura estatal, después de que otro pacto previo colapsara este mes en medio de enfrentamientos entre ambos.

El pacto estipula la integración estatal de las instituciones gestionadas por la autoproclamada Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (AADNES), un ente de gobierno paralelo en las áreas hasta ahora controladas por la alianza liderada por kurdos. EFE

