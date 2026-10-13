Alemania celebra entrada en Consejo de DD.HH. tras no entrar en Consejo de Seguridad ONU

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Berlín, 13 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, celebró este martes la elección de su país para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU después de que el pasado mes de junio fracasara la candidatura germana a integrar el Consejo de Seguridad de la organización internacional como miembro no permanente.

«Agradezco a la Asamblea General de la ONU la confianza que ha depositado en nosotros en la elección celebrada hoy en Nueva York. Nos mostraremos dignos de esa confianza», dijo Wadephul en un comunicado al aludir a la incorporación de Alemania en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a partir del próximo 1 de enero y por un periodo de tres años.

«Aprovecharemos nuestra condición de miembro para, junto con nuestros socios, fortalecer el Consejo de Derechos Humanos y mejorar la protección de los derechos humanos en todo el mundo», abundó el jefe de la diplomacia germana sobre el papel de su país en la institución con sede en Ginebra.

«Los derechos humanos no son fórmulas abstractas. Al contrario: son la base para una vida digna. Vulnerar los derechos humanos supone también poner en peligro los logros fundamentales de la humanidad», enfatizó Wadephul, que aludió a derechos como el del acceso al agua potable y el de los niños a ir a la escuela independientemente de su sexo.

La celebración de Wadephul ante la votación de Nueva York se da apenas cuatro meses después de que fracasara la candidatura de Alemania a integrar el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado mes de junio, algo que el ministro de Exteriores calificó de «dura derrota».

El propio Wadephul reconoció que en la votación sobre el Consejo de Seguridad de la ONU en la que perdió Berlín, la posición del Gobierno alemán hacia la guerra de Israel contra la organización terrorista palestina Hamás en la Franja de Gaza -menos crítica que la de otras naciones como España o Francia- pudo costar algún apoyo a Alemania. EFE

smm/jam

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