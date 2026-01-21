Alemania condena la demolición de sede de UNRWA en Jerusalén Este

Berlín, 21 ene (EFE).- Alemania condenó este miércoles la demolición de parte de las instalaciones de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, en Jerusalén Este por parte de Israel como una violación de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores, Josef Hinterseher, recordó durante una rueda de prensa en Berlín que las instalaciones de la ONU, en base a esa convención, son inviolables y no se puede entrar en ellas ni registrarlas sin el consentimiento de la organización.

«Desde el punto de vista del Ministerio de Exteriores, la entrada el martes de las fuerzas armadas israelíes y la posterior demolición son una violación de la convención y por ello las condenamos», afirmó.

Hinterseher agregó que Berlín espera de las autoridades israelíes que ajusten su comportamiento a sus obligaciones conforme al derecho internacional.

Además, al ser preguntado al respecto, reiteró que para Alemania, tanto la Franja de Gaza, como Cisjordania y Jerusalén Este son «territorios palestinos ocupados».

Un portavoz de la Comisión Europea (CE) se había expresado ya en términos parecidos este miércoles, al calificar la demolición de un «grave ataque» contra la ONU y una violación de las obligaciones israelíes en virtud de la citada convención de 1946.

El complejo empezó a ser demolido este martes por excavadoras israelíes después de que Israel vetase hace un año la actividad de la agencia para los palestinos en su territorio y retirase recientemente la inmunidad a sus inmuebles en una decisión inédita.

El secretario general de la ONU, António Guterres, exigió ayer a Israel que cese «inmediatamente» la demolición de la sede de la UNRWA y le instó a que «devuelva y restaure el complejo».

En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que Israel no ha probado los vínculos que alega entre la UNRWA y Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización, y le ordenó «garantizar las necesidades básicas» de la población civil en Gaza. EFE

