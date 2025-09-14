Alemania confirma contactos técnicos con el régimen talibán para deportar a criminales

3 minutos

Berlín, 14 sep (EFE).- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, confirmó este domingo conversaciones técnicas con representantes del régimen talibán para la deportación regular de criminales afganos a su país de origen.

«Queremos por nuestra cuenta hacer posibles las deportaciones. Y por eso mantenemos contactos técnicos entre colegas del Ministerio del Interior y representantes de Afganistán. Y estos contactos técnicos deben conducir finalmente a que podamos deportar regularmente a Afganistán», dijo Dobrindt en una comparecencia ante la prensa.

Señaló que en las últimas semanas Alemania organizó con la ayuda de Catar un vuelo de deportación de delincuentes a Afganistán, pero afirmó que «esto no puede ser la solución permanente».

Para el Gobierno alemán, agregó, lo importante es que se lleven a cabo las deportaciones a Afganistán.

Añadió que Alemania no quiere deportar solo con vuelos chárter, sino también con vuelos regulares, y que hay cuestiones como determinar la identidad de las personas a deportar que hay que acordar con los representantes afganos y esto es lo que se está haciendo ahora a través de estos contactos técnicos.

Confirmó que estas conversaciones con representantes afganos también han tenido lugar este mes, en Catar, y avanzó que habrá más en las próximas semanas «para llegar a un acuerdo que permita una deportación regular».

Precisó que la prioridad del gobierno es deportar a criminales y que se ha comenzado con los más peligrosos, pero aún quedan otros tipos de delincuentes en Alemania.

«Queremos que estas deportaciones se lleven a cabo, y no solo de vez en cuando, sino de forma regular, y para ello necesitamos deportaciones directas a Afganistán, a ser posible, sin tener que recurrir a la ayuda de Catar», reiteró.

En este sentido, agregó que parte de la base que estas conversaciones, que ahora se mantienen en Doha, en el futuro se lleven a cabo también en la capital afgana, Kabul.

Por otra parte, Dobrindt rechazó que estas conversaciones con representantes afganos equivalgan a legitimar el régimen talibán al afirmar que «no se trata de un reconocimiento diplomático, en absoluto, sino de aprovechar los contactos para hacer posibles las deportaciones».

Reiteró que el Gobierno alemán quiere hacer posibles las deportaciones también a Afganistán y Siria, y agregó que para ello hay que hablar con representantes locales.

«A la inversa, no hay ningún reparo en hablar con representantes locales cuando se trata de sacar a personas de Afganistán, pero cuando se trata de repatriar a delincuentes, de repente surgen reservas. Yo no las tengo», dijo, al referirse a los afganos en especial situación de riesgo en su país que Alemania se ha comprometido a acoger. EFE

egw/psh