Alemania confirma que la OTAN debate fortalecer la seguridad en la zona del Ártico

3 minutos

Berlín, 12 ene (EFE).- La OTAN debate la posibilidad de fortalecer la seguridad en el Ártico en el contexto de las tensiones surgidas por las pretensiones del presidente estadounidense, Donald Trump, de una anexión de Groenlandia, según confirmó este lunes un portavoz del Gobierno alemán.

«En el marco de la seguridad transatlántica, el Ártico tiene un papel creciente y dentro de la OTAN se discute fortalecer esta zona», declaró el portavoz adjunto del Ejecutivo, Sebastian Hille, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, al ser preguntado por la posibilidad de enviar tropas al territorio autónomo danés.

Hille aseguró que Alemania «participa activamente» en estas conversaciones y destacó que «básicamente cualquier diálogo diplomático para tranquilizar la situación» es motivo de satisfacción.

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, prevé de hecho abordar esta cuestión este lunes en su reunión con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en Washington.

«Precisamente porque la seguridad en el Ártico se vuelve cada vez más importante, quiero aprovechar mi viaje para debatir cómo podemos asumir esta responsabilidad conjuntamente dentro de la OTAN, dadas las rivalidades antiguas y nuevas en la región por parte de Rusia y China», señaló Wadephul antes de partir a EE. UU.

También la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló anoche en un mensaje en Instagram que «una presencia militar incrementada de forma significativa tendrá un impacto real en nuestra seguridad, tanto en el Ártico como para Europa y EE. UU.».

El diario británico ‘The Telegraph’ había adelantado este domingo que el primer ministro británico, Keir Starmer, está manteniendo conversaciones con aliados europeos sobre un posible despliegue militar en Groenlandia, en el marco de una eventual misión de la OTAN destinada a reforzar la seguridad en el Ártico.

La iniciativa, que comenzó a debatirse el pasado jueves en Bruselas, busca responder a las preocupaciones expresadas por Trump sobre la posible acción de Rusia o China en la región, que ha usado como argumento para justificar la supuesta necesidad de una anexión de Groenlandia.

De acuerdo con ‘The Telegraph’, jefes militares están elaborando planes preliminares para una posible misión aliada, que podría incluir tropas, buques y aeronaves, con participación de varios países europeos, entre ellos el Reino Unido.

Un portavoz del Ministerio de Defensa, Mitko Müller, indicó este lunes que por el momento no hay planes de estacionar tropas alemanas en Groenlandia, pero subrayó que Berlín ha demostrado en los últimos meses que la defensa del Atlántico Norte y del Ártico forma parte de los intereses de Alemania.

Recordó que el pasado mes de agosto Alemania participó en unas maniobras militares en la zona, con la Marina danesa, y que también el ministro de Defensa, Boris Pistorius, se desplazó a la isla ártica.

Müller resaltó además que la cuestión de la seguridad en el Atlántico Norte debe ser abordada siempre desde una perspectiva multilateral.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, abrió este lunes la puerta a reforzar la seguridad de Groenlandia si Dinamarca considera que está en riesgo.

«Si en torno a Groenlandia o en el Ártico hay en estos momentos elementos o situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad atlántica, yo estoy seguro de que todos lo podríamos analizar y si hay que reforzar la seguridad se reforzaría», manifestó tras participar en un coloquio en el centro Ateneo de Madrid. EFE

cph/cae/ah