Alemania considera «apropiados» los ataques de EE.UU. contra Irán

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Berlín, 8 jul (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, mostró este miércoles comprensión por los ataques lanzados por Estados Unidos contra varias localidades en el sur de Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales, al afirmar que Teherán tiene que entender ahora que debe negociar seriamente y que son «apropiadas» nuevas represalias.

En declaraciones a la cadena NDR desde Ankara, donde acompaña al canciller alemán, Friedrich Merz, en la cumbre de la OTAN, el jefe de la diplomacia alemana afirmó que Irán debe «comprender ahora que es necesario negociar seriamente y que son apropiados nuevos ataques militares».

En su opinión, Teherán todavía no ha entendido «que debe renunciar a disponer de armamento nuclear y que ahora tiene la oportunidad de poner fin a esta guerra comprometiéndose a ello, negociando de manera razonable y dejando de disparar».

Irán está atacando Kuwait y Baréin, países que «en realidad no tienen ningún conflicto con Irán» recalcó.

Wadephul también sostuvo que el estrecho de Ormuz «debe permanecer libre y accesible para el tráfico marítimo internacional».

«Es Irán quien, en gran medida, lo impide», señaló.

El ministro reiteró que Alemania está «en principio dispuesta a retirar las minas que Irán también ha colocado allí en violación del derecho internacional», pero para ello se requiere «un entorno adecuado en el que sea posible hacerlo y que no sea un entorno de guerra». EFE

cae/mgr