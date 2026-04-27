Alemania considera «sin fundamento» las acusaciones de Moscú tras citar a embajador alemán

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Berlín, 27 abr (EFE).- El Gobierno alemán rechazó este lunes como «sin fundamento» las acusaciones del Kremlin que citó hoy al embajador de Alemania, Alexander Graf Lambsdorff, por una reunión sostenida recientemente por un diputado alemán con el separatista checheno Ajmed Zakáyev, considerado terrorista en Rusia.

«Sólo puedo decir que se trata de una acusación sin fundamento alguno», dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores alemán Kathrin Deschauer en una rueda de prensa ordinaria del Gobierno germano.

Según informó la diplomacia rusa, el motivo de la protesta fue una reunión promovida en Kiev por el presidente de Ucrania, Voldímir Zelenski, entre el diputado alemán Roderich Kiesewetter, de la Unión Cristianodemócrata (CDU), y Zakáyev, líder de la República Chechena de Ichkeria en el exilio.

Zakáyev fue declarado en búsqueda y captura en junio de 2024 por crear el ‘Batallón especial del Ministerio de Defensa de la República de Ichkeria’ que integró la legión extranjera de Ucrania y combate contra las fuerzas rusas en este país.

Moscú valoró este encuentro «como una prueba irrefutable de las aspiraciones de las autoridades alemanas de interferir en los asuntos internos y crear amenazas a la seguridad nacional de Rusia, incluyendo la interacción de agrupaciones terroristas patrocinadas por el régimen criminal de Kiev».

Las relaciones entre Rusia y Alemania son tensas desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania.

Alemania es uno de los países que más apoyo ha ofrecido a Ucrania desde el comienzo de la guerra.

El conde Lambsdorf ya había sido citado por el ministerio ruso en junio del año pasado por una supuesta «persecución» de periodistas rusos en Alemania.EFE

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