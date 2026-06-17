Alemania construirá un momento a las víctimas de la dictadura comunista en la RDA

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Berlín, 17 jun (EFE).- El ministro de Cultura alemán, Wolfram Weimer, anunció este miércoles la apertura de un concurso para la construcción de un monumento a las víctimas de la dictadura en la extinta República Democrática Alemana (RDA) regida por el llamado Partido del Socialismo Unificado (SED).

«En el futuro se recordará también en el centro de Berlín a las víctimas del SED. El proyecto ha entrado en su fase decisiva. El 18 de junio se enviarán los documentos para el concurso a los participantes preseleccionados», dijo Weimer en un comunicado.

El Gobierno destinará a la construcción del monumento cinco millones de euros.

Weimer recordó en su comunicado la rebelión del 17 de junio de 1953 contra el régimen del SED que fue sofocada con ayuda del ejército soviético.

«El 17 de junio de 1953 personas valientes -trabajadores, estudiantes, gente decepcionada- tomaron su destino en sus manos y se levantaron contra el régimen del SED. El valor de esa gente me conmueve profundamente», subrayó.

Weimer dijo que en la RDA muchas personas habían perdido su vida defendiendo los ideales del derecho y la libertad y dijo que «sus nombres no pueden ser olvidados».

«Justo en tiempos como los actuales debemos defender con mayor decisión la liberad, la democracia y el Estado de Derecho», aseguró.

El ejecutivo germano dedica anualmente cerca de 16 millones de euros a la memoria de la dictadura del SED con los que se financian instituciones como la Fundación Muro de Berlín, además de diversos museos y memoriales en toda Alemania.EFE

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