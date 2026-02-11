Alemania contribuirá inicialmente con cuatro cazas a la misión de la OTAN en el Ártico

Berlín, 11 feb (EFE).- Alemania contribuirá inicialmente con cuatro cazas Eurofighter a la misión de la OTAN ‘Centinela del Ártico’ y con capacidades de reabastecimiento en el aire, anunció este miércoles el ministro germano de Defensa, Boris Pistorius.

«Puedo decir que la Bundeswehr (las Fuerzas Armadas) participará también en esto. En un primer paso, puedo confirmarlo, con cuatro cazas Eurofighter y las correspondientes capacidades de reabastecimiento en vuelo», dijo Pistorius durante el Consejo de ministros de Defensa en Bruselas.

«Lo que ocurra más allá de eso se coordinará dentro de la OTAN entre los socios mañana y pasado mañana», agregó Pistorius.

Según el semanario ‘Der Spiegel’, Alemania enviará en concreto dos parejas de Eurofighter que pueden despegar para identificar aeronaves desconocidas. Además, los Eurofighter también son aptos para realizar tomas del terreno para elaborar un panorama de situación militar.

Según fuentes de la Bundeswehr citadas por este medio, los cuatro Eurofighter podrían ser trasladados a la región ártica ya a finales de esta semana y comenzar sus vuelos de control.

Está previsto que los cazas, especializados en el combate aéreo y no en el lanzamiento de bombas, se estacionen en Islandia.

También es probable, afirma el semanario germano, que en las próximas semanas, la contribución alemana aumente con rapidez con aviones de patrulla marítima de largo alcance.

A ello podrían sumarse aviones de transporte del tipo A400M, con los que las Fuerzas Armadas alemanas podrían apoyar a otros países que también deseen participar en la misión ártica, pero que no dispongan de la capacidad aérea necesaria, añade la misma fuente.

El lanzamiento de la misión de la Alianza Atlántica se produce después de que Dinamarca y Groenlandia exigieran una presencia más permanente de la organización en la región en un intento de apaciguar al presidente estadounidense, Donald Trump, quien llegó a amenazar con hacerse con la isla ártica «como sea», sin descartar la fuerza, hasta su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos a finales de enero. EFE

