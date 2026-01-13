Alemania convoca al embajador de Irán por violencia contra manifestantes en protestas

Berlín, 13 ene (EFE).- El embajador de Irán en Alemania, Majid Nili Ahmadabadi, fue convocado este martes por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en relación con la violencia contra los manifestantes que protestan en el país persa.

«El embajador iraní fue convocado hoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores», indicó el ministerio en su cuenta de X, en la que pidió a Irán expresamente que cese la violencia contra la población.

«Instamos encarecidamente a Irán a que ponga fin a la violencia contra sus propios ciudadanos y ciudadanas y respete sus derechos», apuntó el mensaje ministerial germano, donde se calificó de «brutal» el modo en el que las autoridades iraníes han respondido a la nueva ola de protestas que vive la nación persa.

«La brutalidad con la que el régimen iraní está actuando contra su propia población es chocante», indicó el ministerio que dirige Johann Wadephul, jefe de la diplomacia germana.

Alemania se suma así a la lista de países europeos, entre ellos Finlandia, España y Bélgica, que han adoptado medidas diplomáticas similares y han convocado a los embajadores iraníes en sus capitales.

La opositora Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI) elevó el lunes la cifra a más de 3.000 fallecidos, denunciando una «masacre» con armas de guerra y ametralladoras.

Ante las imágenes difundidas por organizaciones y en medios de cadáveres y escenas de brutalidad, a pesar del apagón informativo, la comunidad internacional ha subido el tono de condena y Bruselas plantea evaluar sanciones «más severas». EFE

