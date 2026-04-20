Alemania convoca al embajador ruso para protestar por «amenazas» contra fábricas de drones

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Berlín, 20 abr (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Alemania convocó este lunes al embajador ruso en Berlín para transmitirle su protesta por «amenazas directas de Rusia contra objetivos en Alemania», después de que el Gobierno ruso publicase una lista de empresas europeas que fabrican drones para Ucrania.

«Las amenazas directas de Rusia contra objetivos en Alemania son un intento de debilitar nuestro apoyo a Ucrania y de poner a prueba nuestra unidad», informó el Ministerio de Exteriores germano en X.

«Nuestra respuesta es clara: no nos dejamos intimidar. Estas amenazas y todo tipo de actividades de espionaje en Alemania son completamente inaceptables. Por ello fue convocado hoy el embajador ruso», concluyó el breve mensaje.

La semana pasada, el Ministerio de Defensa ruso hizo pública una lista de empresas ucranianas y europeas que fabrican drones y componentes de drones en varios países europeos, entre ellos Alemania, España, Italia, Dinamarca, Reino Unido o Letonia.

El expresidente ruso y actual vicejefe del Consejo de Seguridad de ese país Dmitri Medvédev afirmó al respecto en X que la información debería entenderse como «una lista de potenciales objetivos legítimos» de las Fuerzas Armadas Rusas». EFE

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