Alemania convoca al embajador ruso tras la violación del espacio aéreo polaco

Berlín, 9 sep (EFE).- Alemania convocó este viernes al embajador ruso en un gesto diplomático para mostrar que Berlín ve como algo «peligroso» e «inaceptable» la violación el miércoles del espacio aéreo polaco por drones de Rusia.

«Con los drones rusos en el espacio aéreo de la OTAN, (Vladímir) Putin está actuando de forma peligrosa e inaceptable. Por eso, hoy se ha convocado al embajador ruso en el Ministerio de Asuntos Exteriores», publicó en su cuenta de X el ministerio germano que dirige el político Johann Wadephul.

«La OTAN permanece unida para defender nuestro territorio y nuestra seguridad», subrayó el mensaje del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En la madrugada del miércoles, drones rusos, algunos de los cuales fueron derribados por las defensas antiaéreas polacas y de las fuerzas de la OTAN en la zona, violaron el espacio aéreo de Polonia. EFE

