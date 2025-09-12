The Swiss voice in the world since 1935

Alemania convoca al embajador ruso tras la violación del espacio aéreo polaco

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 9 sep (EFE).- Alemania convocó este viernes al embajador ruso en un gesto diplomático para mostrar que Berlín ve como algo «peligroso» e «inaceptable» la violación el miércoles del espacio aéreo polaco por drones de Rusia.

«Con los drones rusos en el espacio aéreo de la OTAN, (Vladímir) Putin está actuando de forma peligrosa e inaceptable. Por eso, hoy se ha convocado al embajador ruso en el Ministerio de Asuntos Exteriores», publicó en su cuenta de X el ministerio germano que dirige el político Johann Wadephul.

«La OTAN permanece unida para defender nuestro territorio y nuestra seguridad», subrayó el mensaje del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En la madrugada del miércoles, drones rusos, algunos de los cuales fueron derribados por las defensas antiaéreas polacas y de las fuerzas de la OTAN en la zona, violaron el espacio aéreo de Polonia. EFE

smm/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR