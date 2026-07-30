Alemania crece un 0,2% en el segundo trimestre, ligeramente mejor de lo previsto

afp_tickers

Compartir

1 minuto

El producto interior bruto (PIB) de Alemania creció un 0,2% en el segundo trimestre, una cifra ligeramente mejor de la prevista, según datos provisionales publicados este jueves.

Esta progresión entre abril y junio en la primera economía europea fue una décima de punto porcentual superior a la prevista por la plataforma financiera FactSet.

Además, la oficina federal de estadística Destatis revisó al alza el crecimiento del primer trimestre, del 0,3% al 0,4%.

Estas cifras muestran que Alemania ha logrado afrontar mejor de lo esperado los efectos de la guerra en Oriente Medio, que disparó los precios del petróleo.

kas/jpl/abx/meb/hgs