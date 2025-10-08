Alemania crecerá este año un 0,2 % y un 1,3 % en 2026, según el Gobierno

Berlín, 8 oct (EFE).- Alemania, tras dos años sin crecimiento económico, crecerá un 0,2 % este año y un 1,3 % en 2026, impulsada ante todo por el consumo privado y las inversiones, según las previsiones del Gobierno alemán presentadas este miércoles por la ministra de Economía, Katherina Reich.

En 2027, el crecimiento, según las mismas predicciones, será del 1,4 %.

Los estímulos no vendrán del comercio anterior, sino ante todo del consumo interno y de las inversiones. El consumo interno, según las expectativas del Gobierno, se verá estimulado por la estabilidad de los precios, los aumentos salariales y algunos alivios a los consumidores, lo que llevará a un aumento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

A ello se agrega el estímulo derivado de las inversiones públicas en infraestructura y en Defensa, así como de las inversiones privadas.

Reiche advirtió de que los buenos datos no pueden ocultar el hecho de que buena parte de la recuperación coyuntural que se espera vendrá del gasto estatal y agregó que este impulso sólo tendrá repercusiones si se implementa de manera rápida, para lo que se requiere acelerar los procesos de planificación y aprobación de proyectos. A largo plazo, según Reiche, sólo se podrá lograr un crecimiento sólido si hacen reformas en distintos campos.

«Para lograr crecimiento a largo plazo tenemos que hacer reformas que han venido siendo aplazadas, reducir los costos de la energía, fomentar las inversiones privadas, hacer frente al problema de un carga fiscal muy alta en comparación con otros países y reducir la burocracia», dijo.

Además, según Reiche, se requiere abrir nuevos mercados y facilitar las innovaciones. «Alemania tiene empresas innovadoras tanto entre jóvenes emprendedores como en la mediana industria y en los grandes consorcios. Tenemos que aprovechar ese potencial. Nuestro país es capaz de más», aseguró.

El desarrollo puede ser mejor que el pronosticado, según las estimaciones del Gobierno, si se materializan más rápidamente planes de alivios fiscales o si se reducen las tensiones internacionales, tanto en el plano comercial como en el plano geopolítico.

De otro lado, hay riesgos derivados de la política intermitente de EE. UU. tanto en el plano comercial como en el ámbito geopolítico, de posibles recrudecimiento de crisis o de debilitamiento de socios importantes de Alemania.

El pronóstico contempla un indice de inflación del 2,1 % este año, del 2,0 % en 2026 y del 2,2 % en 2027. El índice de paro, según los pronósticos, estará en 6,3 % este año, bajará en 2026 al 6,2 % y en 2027 al 6,0 %.EFE

