Alemania debate medidas como recuperar impuesto sobre beneficios caídos del cielo por Irán

4 minutos

Berlín, 20 mar (EFE).- El Gobierno alemán estudia toda una serie de medidas para paliar el aumento del precio del crudo por la guerra en Oriente Medio desatada por los ataques de EE. UU. e Israel a Irán, después de haber presentado un primer paquete de tres medidas, lo que incluye la posibilidad, más adelante y de ser viable, de recuperar el impuesto sobre los beneficios caídos del cielo de las petroleras.

Según ‘Der Spiegel’, el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, ha decidido estudiar un impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías petroleras, medida que ya existió en el punto álgido de la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, y que exigen algunos sectores económicos, entre ellos la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) la víspera en un comunicado.

En aquel momento, el Estado alemán aplicó un impuesto del 33 % a los precios que superaban en un 20 % el promedio de los dos años anteriores. Esta medida temporal aportó más de 2.000 millones de euros a las arcas federales, según el semanario germano.

El argumento ahora de Finanzas es que ya muchas personas, especialmente los trabajadores que tienen que desplazarse, sienten las consecuencias económicas de la guerra, que Irán ha extendido a otros países de Oriente Medio y del golfo Pérsico y que está marcada por ataques a infraestructuras energéticas y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que circula una cuarta parte del crudo mundial.

Klingbeil, según ‘Der Spiegel’ planea utilizar los ingresos de la reintroducción del impuesto para aumentar la deducción fiscal por desplazamiento al trabajo.

El vicecanciller confía, según el mismo medio, en una regulación correspondiente de la Comisión Europea (CE).

Pero la medida no sería inminente, según aclararon el miércoles tanto el portavoz adjunto del Gobierno, Steffen Meyer, como una de las portavoces del Ministerio de Finanzas, Alma Laiadhi.

«Primero hemos aprobado un primer paquete importante de medidas para responder a la situación actual. Consideramos que esto es adecuado. Al mismo tiempo (…), por supuesto, seguiremos observando la situación. Ahora, sin embargo, lo importante es que este paquete de medidas se implemente realmente de manera rápida esta semana, y que primero tenga efecto», dijo Meyer.

Laiadhi explicó que «se están debatiendo diferentes instrumentos» para paliar el impacto del aumento del precio del combustible y que, de ser necesarias más medidas, «por supuesto, estamos en condiciones de actuar», también «abordar especialmente las preocupaciones de quienes se desplazan diariamente al trabajo».

La Cámara Baja aprobó el jueves en primera lectura las medidas propuestas por el Gobierno de Friedrich Merz.

Estas medidas establecen que las gasolineras solo podrán subir sus precios una vez al día, concretamente a las 12 del mediodía, con posibles multas en caso de múltiples subidas diarias de hasta 100.000 euros, y en reforzar la supervisión contra abusos en materia de competencia en el sector de los combustibles.

Así, en el futuro las empresas deberán explicar por qué aumentan los precios en las gasolineras, invirtiendo la carga de la prueba para facilitar el control.

Por último, la Oficina Federal de Defensa de la Competencia deberá poder corregir perturbaciones graves y persistentes de la competencia de manera más fácil y rápida.

La ministra de Economía y Energía, Katherina Reiche, no se mostró el jueves entusiasta con la idea de Klingbeil, al afirmar que «lo que no necesitamos 20 días después del inicio de la guerra es actuar de forma precipitada».

Sí dijo que escuchaba todas las propuestas sobre un tope al precio de la gasolina, un descuento al repostaje o un impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras. EFE

cae/ah