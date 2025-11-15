Alemania debe recuperar competitividad para regresar a la cabeza de Europa, dice Merz

Berlín, 15 nov (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este sábado que Alemania debe regresar a la senda del crecimiento y recuperar su competitividad para volver a estar a la cabeza de Europa y responder a todos los restos actuales, tanto en materia económica y social como de seguridad y defensa.

«Si no logramos volver a situarnos a la cabeza de Europa, con tasas de crecimiento, con empleo, con innovación e inversión, entonces podemos olvidarnos de todo lo demás que nos hemos propuesto. Entonces no tendremos éxito ni en política social ni en política medioambiental. No conseguiremos nada si no volvemos a ser una economía fuerte y por ello eso es ahora una prioridad para nosotros en política interior», declaró.

La recuperación de la competitividad de la economía alemana es, en ese sentido, la principal tarea a abordar, subrayó Merz durante un discurso en el congreso anual de la Junge Union (Joven Unión), las juventudes conservadoras, que se celebra en Rust, en el estado federado de Baden-Württemberg, en el sur del país.

Al respecto, aseguró que su gobierno está creando las condiciones para ello, al hablar, por ejemplo, con la industria automovilística, para seguir a la vanguardia del progreso tecnológico, también en las tecnologías de propulsión.

Y añadió que el país quiere permanecer abierto a las nuevas tecnologías, a la innovación y a las inversiones en Alemania.

Según Merz, Alemania enfrenta decisiones fundamentales sobre hacia dónde quiere ir y, sobre todo, dónde quiere recuperar fortaleza económica.

«Si queremos ser fuertes en Europa, si queremos ser fuertes en política de defensa, si queremos ser fuertes como Estado social, el primer requisito es que volvamos a ser un país económicamente fuerte», señaló, al tiempo que afirmó que «Alemania está actualmente infravalorada», algo hay que cambiar.

En ese sentido, agregó que la coalición de gobierno entre conservadores y socialdemócratas ya ha tomado decisiones en las primeras semanas y meses de su legislatura, con la aprobación de un gran paquete de medidas en materia de competitividad antes del receso estival, y expresó su deseo de avanzar aún más en lo que queda de año. EFE

