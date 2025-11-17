Alemania dedica 60 millones de euros al Fondo de Adaptación al cambio climático en Belém

1 minuto

Belém (Brasil), 17 nov (EFE).- El Ministerio de Medio Ambiente de Alemania ha informado este lunes de que comprometerá 60 millones de euros al Fondo de Adaptación al cambio climático en el marco de la cumbre climática de la ONU, la COP30, que acoge la ciudad brasileña de Belém.

Según dice en un comunicado el ministro germano de Medio Ambiente, Carsten Schneider, esta contribución alemana a dicho fondo aspira a dar «un impulso a las soluciones conjuntas en Belém».

«La adaptación al cambio climático es un tema central en esta conferencia internacional», ha destacado Schneider, quien ha señalado que, en un mundo que se calienta, «muchos países dependen de una adaptación exitosa con cooperación internacional».

El Fondo de Adaptación ha contribuido a financiar unos 200 proyectos concretos de adaptación en 108 países en los últimos 18 años con unos 1.400 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros), resalta el comunicado ministerial.

Según datos del propio Fondo de Adaptación, considerado por Berlín como «uno de los muchos instrumentos con los que el Gobierno Federal apoya la financiación de la adaptación en países en vías de desarrollo», su objetivo para este año es movilizar un total de 300 millones de dólares (unos 258 millones de euros).

Desde que se fundó en 2007, Alemania ha contribuido a dicho fondo internacional con una cantidad acumulada de 610 millones de euros, lo que convierte al país centroeuropeo en el mayor donante histórico. EFE

smm/icn