Alemania defiende el compromiso de sus soldados en Afganistán ante críticas de Trump

2 minutos

Berlín, 24 ene (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, defendió el compromiso del Ejército alemán frente a los reproches del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el papel de sus aliados en Afganistán, en declaraciones publicadas este sábado por el diario «Bild».

«Nuestro ejército estaba preparado cuando nuestros aliados estadounidenses solicitaron ayuda tras el atentado terrorista islamista de 2001. Alemania está muy agradecida a nuestro ejército por su valentía y su profesionalidad», afirmó el ministro.

Destacó que los soldados alemanes estuvieron desplegados en Afganistán durante 19 años, y Alemania «pagó un alto precio».

«59 soldados y tres policías perdieron la vida en combates, atentados o accidentes. Numerosos heridos siguen sufriendo hasta hoy las lesiones sufridas en aquella época. Tanto a nivel físico como psicológico. Al igual que sus familiares, que llevarán consigo el dolor durante toda su vida», subrayó.

Por eso, Pistorius prometió: «Honraremos el compromiso y el valor de nuestros soldados en Afganistán. No importa quién lo cuestione. Nunca serán olvidados».

También el comisionado para las Fuerzas Armadas en el Parlamento alemán, Henning Otte, expresó su irritación por los reproches de Trump.

Hasta ahora, la disponibilidad operativa de Alemania «siempre ha sido reconocida por nuestros amigos estadounidenses, afirmó, y agregó que «por eso resulta aún más incomprensible la declaración del presidente Trump, ya sea por motivos políticos o por desconocimiento» y subrayó que «la fuerza de la OTAN reside en su cohesión». EFE

