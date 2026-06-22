Alemania despide con Starmer a socio fiable y estrecho, sobre todo en su apoyo a Ucrania

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Berlín, 22 jun (EFE).- El Gobierno alemán elogió este lunes la estrecha colaboración con el dimitido primer ministro británico, Keir Starmer, y expresó su interés en una cooperación al mismo nivel con su sucesor al frente del Ejecutivo del Reino Unido.

«Hemos tomado nota de la declaración del primer ministro Stamer sobre su dimisión y también sobre el calendario a partir de ahora. El Gobierno federal siempre ha tenido en Keir Starmer un socio fiable y estrecho en cuestiones de política exterior y, sobre todo, en lo relativo a Ucrania», dijo en una rueda de prensa ordinaria el portavoz del Ejecutivo alemán, Stefan Kornelius.

Agregó que el Gobierno alemán observará ahora cómo evoluciona la situación en el Reino Unido y subrayó su interés en colaborar estrechamente con el futuro primer ministro.

También se refirió al décimo aniversario del Brexit al afirmar que el Reino Unido siempre ha sido y seguirá siendo un socio importante tanto para Alemania como para la Unión Europea (UE), y subrayó que los retos a los que se enfrentan ambas partes son los mismos.

Afirmó que todas las decisiones que el Reino Unido tome en relación con la UE deben ser competencia exclusiva del Gobierno británico y de su población.

Al mismo tiempo, señaló que existen muchas formas de cooperación y que cualquier tipo de vínculo estrecho y de coordinación contribuye a la cooperación europea.

«El Reino Unido es un país fuerte e importante en el continente europeo y, por eso, debe estar del lado de la UE», dijo.

Respecto a la posible participación de Starmer en la cumbre el miércoles en Berlín de los líderes del llamado formato «E5», que reúne a Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia, el portavoz señaló que la planificación continúa siendo la misma que en los días anteriores.

En este sentido precisó que está previsto que la reunión, en la que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participará de forma virtual, comenzará hacia las 16.45 hora local (14.45 GMT).

Recordó que el objetivo principal de la reunión es preparar la cumbre de la OTAN del 7 y 8 de julio en Ankara, así como abordar el apoyo a Ucrania y la situación en Oriente Medio. EFE

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