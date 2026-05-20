Alemania detiene a un matrimonio alemán que espiaba para la inteligencia china

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Berlín, 20 may (EFE).- Las autoridades alemanas han detenido este miércoles en la ciudad de Múnich, en el sur del país, a dos personas de ciudadanía alemana sospechosas de haber recabado información científica sobre tecnologías avanzadas de posible uso militar para un servicio de inteligencia chino.

La detención del matrimonio formado por Xuejun C. y Hua S. fue realizada por agentes de la Oficina Estatal de Investigación Criminal de Baviera, informó la Fiscalía Federal en un comunicado.

Además, actualmente se están registrando las viviendas y lugares de trabajo de los acusados en Múnich.

Otras medidas policiales afectan a un total de diez personas no sospechosas, consideradas posibles testigos.

Según las órdenes de arresto emitidas por un juez de instrucción del Tribunal Supremo de Alemania el pasado día 13, Xuejun C. y Hua S. trabajaban para un servicio de inteligencia chino.

De acuerdo con la fiscalía, con el fin de obtener información científica sobre tecnologías avanzadas de posible uso militar, establecieron contactos con numerosos científicos de universidades e instituciones de investigación alemanas, especialmente catedráticos de ingeniería aeroespacial, informática e inteligencia artificial.

En ocasiones, según la misma fuente, los acusados se hacían pasar por intérpretes o empleados de un fabricante de automóviles.

Algunos científicos fueron atraídos a China bajo el pretexto de impartir conferencias remuneradas ante un público civil, aunque dichos eventos terminaron realizándose ante miembros de empresas estatales de armamento, según la acusación. EFE

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