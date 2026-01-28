Alemania dice que kurdosirias FDS deben integrarse en el Ejército sirio antes o después

Berlín, 28 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, afirmó este miércoles en alusión al conflicto en el noreste de Siria que antes o después las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), sobre todo controladas por los kurdos, deben integrarse en el ejército regular sirio.

El Gobierno central del islamista Ahmed al Sharaa reclama de manera legítima ejercer el monopolio de la violencia en toda Siria, dijo Wadephul durante una sesión de control parlamentaria y señaló que en el noreste del país debe llegarse para ello a un «acuerdo fundamental».

La comunidad internacional apoya que así sea, aseguró, aunque matizó que debería ocurrir de forma pacífica y que la integración de las FDS en el ejército regular se producirá de forma gradual.

«Pero finalmente tendrá que ocurrir», remachó, sin especificar si apoya la demanda de Damasco de que los combatientes se integren a título individual y no por unidades.

Wadephul pidió por ello que se mantenga el alto el fuego entre el Estado central y las FDS -pese al cual no han cesado los ataques gubernamentales contra las zonas de mayoría kurda a la que se han replegado las citadas milicias- y que ambas partes cumplan lo acordado.

Acusado por una diputada de La Izquierda, Cansu Özdemir, de «sacar la alfombra roja» para Al Sharaa, el ministro se defendió al afirmar que eso era una «simplificación», puesto que en sus contactos con Damasco su Ejecutivo no evita las «preguntas críticas».

No obstante, afirmó que la invitación para viajar a Berlín sigue en pie, después de que el presidente sirio aplazara la visita este mes cuando se agudizaron las tensiones entre el Gobierno central y las FDS.

«Espero que venga», dijo Wadephul, que aludió a la necesidad de «hablar» con Al Sharaa de temas que son esenciales para Alemania, como la reconstrucción de Siria y la deportación de individuos que han cometido crímenes graves en territorio germano.

En Alemania, la diáspora kurda y otras minorías étnicas y religiosas de Siria como alevíes, cristianos y drusos se han movilizado con manifestaciones diarias por los desmanes cometidos presuntamente por las tropas de Damasco contra la población kurda.

Los ministros de Exteriores de Francia y Reino Unido pidieron este martes, tras haber mantenido un encuentro con sus homólogos de Estados Unidos y Alemania, evitar el vacío de seguridad en Siria y proseguir la guerra contra el Estado Islámico

Los jefes de la diplomacia de los cuatro países consideraron necesario «un acuerdo para un alto el fuego permanente» y que se retomen «las negociaciones para la integración pacífica y duradera del noreste de Siria en el seno de un Estado sirio unitario y soberano, que respete y proteja de forma eficaz los derechos de todos sus ciudadanos».EFE

