Alemania dice que mientras haya gestos de amenaza nuclear hará falta «disuasión creíble»

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Berlín, 27 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, abogó este lunes por lograr la aplicación universal del Tratado de No Proliferación Nuclear, pero señaló que mientras sigan existiendo «gestos de amenaza» nuclear hará falta mantener una «disuasión creíble» para evitar ataques contra Europa.

Antes de partir hacia Nueva York, donde el Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate abierto sobre el mantenimiento de la seguridad y la paz marítima internacionales, el ministro señaló que uno de los temas de la agenda es la cuestión nuclear, que, según recordó, ha sido una de las claves de las últimas décadas de tensiones con Irán.

«Queremos conseguir que el Tratado de No Proliferación Nuclear obtenga validez universal, aunque esto cada vez se vuelva más difícil», declaró y añadió que la conferencia que arranca este lunes ofrecerá la posibilidad de explorar formas para asegurar los logros del citado pacto y de analizar también las perspectivas de desarme.

«Pero mientras continúen los gestos de amenaza nuclear contra nosotros y nuestros aliados, seguiremos necesitando una disuasión creíble», señaló, sin especificar a qué país se refería.

Wadephul también aludió a la situación en Oriente Medio, donde el continuado bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz demuestra lo vulnerables que son las rutas de abastecimiento global, según dijo.

«Sin energía y sin fertilizante el aprovisionamiento del mundo con alimentos se ve en gran peligro. Por eso hoy en Nueva York abogaré por que el Consejo de Seguridad cumpla con su papel», aseguró.

El Tratado de No Proliferación Nuclear, en vigor desde 1970 y con casi dos centenares de países firmantes, permite poseer armas atómicas a cinco potencias, EE.UU., Reino Unido, Francia, China y Rusia, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

La invasión rusa de Ucrania ha impulsado las conversaciones sobre la creación de un paraguas nuclear europeo y el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó en febrero que su país estaría dispuesto a ofrecer aviones militares para transportar armas nucleares estadounidenses, británicas o francesas. EFE

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