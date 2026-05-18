Alemania enviará una unidad Patriot a Turquía para apoyar la defensa en el flanco sureste

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Berlín, 18 may (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Alemania apoyarán a partir de finales de junio la defensa aérea de la OTAN en el flanco sureste mediante el despliegue en Turquía de una unidad del sistema antiaéreo y antimisiles Patriot, informó este lunes el Ministerio germano de Defensa.

El departamento que dirige Boris Pistorius indicó que la unidad estará en Turquía hasta septiembre.

Además de la batería antiaérea Alemania desplegará también 150 soldados alemanes de un escuadrón de defensa antiaérea a Turquía.

La fuerza operativa de defensa aérea y antimisiles Patriot sustituirá a una unidad estadounidense, indicó el ministerio.

A raíz del conflicto con Irán y de los misiles lanzados desde territorio iraní, la Alianza reforzó en Turquía la Defensa Antimisiles Balísticos como parte de la defensa aérea integrada, entre otros medios mediante fuerzas estadounidenses adicionales.

«Con ello, Alemania realiza una importante contribución europea dentro de la alianza defensiva, también en el sentido de un reparto equitativo de las cargas», destacó Defensa, en referencia a las exigencias estadounidenses de que Europa asuma más peso en la defensa de la OTAN en el Viejo Continente.

Pistorius señaló en este sentido que «Alemania asume más responsabilidad dentro de la OTAN».

«Lo hacemos en el flanco oriental, en el Alto Norte y ahora también durante varias semanas en Turquía, en el flanco sureste. El hecho de que nuestros soldados coordinen sus acciones de forma tan estrecha con nuestros socios turcos y estadounidenses demuestra la fiabilidad de la cooperación con nuestros aliados», recalcó.

La última vez que unidades Patriot estuvieron desplegadas fue entre 2013 y 2015 en Kahramanmaras, Turquía, en el marco de la operación de la OTAN Active Fence.

Durante casi tres años, los sistemas de misiles antiaéreos de las Fuerzas Armadas alemanas protegieron el espacio aéreo de la OTAN en la frontera con Siria.

Las fuerzas de misiles antiaéreos Patriot germanas ya estuvieron en 2025 desplegadas durante casi un año en Rzeszów, Polonia, a fin de proteger el nodo logístico para la ayuda a Ucrania ubicado allí y de la población civil polaca.

En años anteriores también participaron en misiones en Eslovaquia (2022-2023), en Polonia (2023) y en la protección de la cumbre de la OTAN en Lituania (2023).

Una unidad de fuego Patriot está compuesta por el personal del escuadrón, un puesto de mando de fuego, un radar multifunción, hasta ocho lanzadores, un sistema de suministro eléctrico y un equipo de radioenlace con mástil de antena.

La unidad suele contar además con personal de mando y apoyo logístico. EFE

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