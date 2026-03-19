Alemania está dispuesta a implicarse en el Golfo «cuando las armas callen», confirma Merz

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, confirmó este jueves a su llegada a la cumbre de los líderes de la Unión Europea en Bruselas la disposición de Alemania de implicarse en la región del golfo Pérsico «cuando las armas callen».

«Quiero que enviemos una señal clara de que estamos dispuestos a ayudar, pero para ello deben cesar los combates», dijo Merz, y subrayó: «Sólo podremos implicarnos cuando las armas callen».

Si en los próximos días se consigue que cesen los combates, lo cual presupone a su vez que Irán renuncie por su parte a su programa nuclear, ponga fin al terrorismo y se muestre dispuesto a dialogar, «estaremos avanzando en la dirección correcta», agregó.

«Y entonces podremos hacer mucho, incluso abrir las rutas marítimas y mantenerlas libres, pero eso no lo haremos mientras continúen las hostilidades, sino que solo lo haremos cuando los combates hayan terminado», reiteró, y agregó que para ello hará falta también un mandato internacional, que actualmente no existe.

En este sentido, agregó, aún quedan «muchos pasos por delante» para poder siguiera plantear un tema así.

El miércoles, Merz aseguró que, si Estados Unidos le hubiera consultado antes de atacar Irán junto con Israel, Alemania habría aconsejado no hacerlo, aunque atribuyó a Teherán la responsabilidad moral del conflicto que está azotando Oriente Medio y el golfo Pérsico.

También advirtió de las posibles consecuencias de una desintegración del aparato estatal iraní, tal y como ocurrió a raíz de las intervenciones en Irak o Libia, lo que a su juicio «perjudicaría masivamente» a Europa. EFE

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