Alemania estima en 9.800 las muertes relacionadas con el calor hasta el 19 de julio

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Berlín, 30 jul (EFE).- Alemania estimó en 9.800 muertes relacionadas con el calor hasta el 19 de julio, informó este jueves el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia federal germana para asuntos sanitarios.

El modelo «desarrollado por el RKI estima que, en toda Alemania, hasta la semana natural 29 del año (del 13 al 19 de julio), se produjeron en total alrededor de 9.800 fallecimientos relacionados con el calor», indicó en su último informe semanal la institución con sede en Berlín.

Según el RKI, se trata del valor más alto registrado hasta la fecha, pues anteriormente la mayor cifra de muertes relacionadas con el calor data de 2018, cuando se alcanzaron los 8.900 decesos.

Según recogió la televisión NTV, que citó datos del Servicio Meteorológico Alemán (DWD), en la semana del 13 al 19 de julio, las temperaturas medias en el país centroeuropeo fueron de 20,9 grados, aunque en doce de los dieciséis estados federados se registraron temperaturas medias superiores a los 20 grados.

Actualmente hay regiones del noroeste y del sureste de Alemania en alerta por calor, mientras que en Berlín las temperaturas se espera que lleguen a los 37 grados.

Alemania superó sus récords de temperaturas el pasado mes de junio, cuando los termómetros superaron los cuarenta grados durante dos días en algunas zonas del país y alcanzaron la máxima de 41,7 grados en el estado federado oriental de Brandeburgo. EFE

smm/crf