Alemania estudia recomendación de introducir edad mínima de 13 años para uso de las redes

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Berlín, 24 jun (EFE).- El Gobierno alemán estudia la posibilidad de introducir una edad mínima legal de 13 años para el uso de las redes sociales por parte de adolescentes, además de la aplicación de medidas de verificación y protección escalonados hasta los 18 años.

«En lo que respecta al uso autónomo de las redes sociales, considero que la propuesta de establecer una edad mínima legal de 13 años es, en principio, el camino correcto, siempre que vaya acompañada de una verificación eficaz de la edad y de medidas de protección escalonadas para los adolescentes hasta los 18 años», señaló la ministra alemana de Educación, Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud, Karin Prien, en una rueda de prensa.

La ministra recibió este miércoles de la Comisión de Expertos sobre Protección de la Infancia y la Juventud en el Mundo Digital una serie de recomendaciones a fin de garantizar la protección, capacitación y participación de niños y jóvenes en el entorno digital.

Prien sostuvo que para los menores de 13 años «debería existir un requisito legal de autorización previa», que solo permita servicios que hayan demostrado ser adecuados para niños y de bajo riesgo.

La introducción de una edad mínima legal de 13 años y medidas de protección escalonadas para los grupos de edad comprendidas entre los 13 y 16 años y entre los 16 y 18 es una de las opciones que enumera la comisión.

Como segunda opción o alternativa plantea complementar la Ley de Servicios Digitales de la UE con una disposición vinculante según la cual determinadas cuentas, servicios o funciones específicas puedan restringirse para ciertos grupos de edad cuando impliquen riesgos particulares de uso o de impacto.

La ministra señaló que trabaja para que haya una solución a nivel europea, pero advirtió de que, si no se alcanzan avances suficientes en este ámbito en Bruselas, preparará en paralelo las regulaciones necesarias para introducir medidas de protección en Alemania.

Prien destacó que las plataformas digitales deben asumir una responsabilidad estructural y que los servicios digitales deben diseñarse desde el principio para ser más seguros y adecuados para menores.

También expresó su apoyo a la recomendación de incorporar explícitamente la educación mediática parental al Código Civil alemán, de forma similar a la introducción del derecho a una educación libre de violencia en el año 2000.

«Nos encontramos ante una tarea que compete a toda la sociedad. El Gobierno federal, los estados federados, los municipios, la comunidad científica, las escuelas, los servicios de atención a la juventud y las familias deben actuar conjuntamente. La protección eficaz de la infancia y la juventud solo puede lograrse mediante la colaboración de todos», recalcó la ministra.

La comisión, creada en septiembre de 2025 en cumplimiento del acuerdo de coalición de conservadores y socialdemócratas, elaboró un total de 56 recomendaciones tras publicar un informe de situación en abril de 2026. EFE

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