Alemania exige a Teherán la liberación del guionista iraní nominado al Óscar

Berlín, 2 feb (EFE).- Alemania exigió este lunes la puesta en libertad del guionista iraní Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película ‘Un simple accidente’ (‘It Was Just an Accident’) y quien fue detenido en Teherán por firmar una declaración de condena a las acciones del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, según el medio The Hollywood Reporter.

«La detención de Mehdi Mahmoudian no es un caso aislado, sino parte de un sistema que pretende silenciar deliberadamente las voces críticas. Quien encarcela a autoras y autores no combate el arte, sino la libertad. Mahmoudian debe ser liberado, porque el arte no es un delito», indicó en un comunicado el ministro alemán de Cultura y Medios de Comunicación, Wolfram Weimer.

Señaló que al arresto del guionista iraní en Teherán «es una prueba más de la represión sistemática de la libertad artística y de expresión» en la República Islámica.

El Gobierno alemán reacciona así a «informaciones coincidentes» sobre la detención de Mahmoudian, que se habría producido el pasado fin de semana.

«Los regímenes autoritarios temen la esfera pública cultural porque hace visible la realidad. Precisamente por eso reaccionan a la atención internacional con represión. No debemos aceptar esta lógica», recalcó Weimer.

Según The Hollywood Reporter, que cita fuentes de la distribuidora de la película del guionista iraní en Estados Unidos, Neon, Mehdi Mahmoudian fue detenido junto con otras dos personas, Vida Rabbani y Abdullah Momeni, que también firmaron la declaración.

Entre los firmantes de la misiva también se encuentran el cineasta Jafar Panahi, director de la película, que se encuentra en Estados Unidos de promoción; el cineasta Mohammad Rasoulof, exiliado en Alemania, la Nobel de la Paz Narges Mohammadi y Nasrin Sotoudeh, ganadora del Premio Sájarov.

Las autoridades iraníes aún no han confirmado el arresto ni proporcionado detalles sobre los cargos contra los detenidos, señala The Hollywood Reporter. EFE

