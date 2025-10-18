Alemania expresa incomprensión ante veto indonesio a entrada de seis gimnastas israelíes

2 minutos

Berlín, 18 oct (EFE).- El Gobierno alemán expresó este sábado su incomprensión ante la decisión de Indonesia de denegar visados a deportistas israelíes para el Campeonato Mundial de Gimnasia que se disputa en Yakarta entre el 19 y el 25 de octubre.

«He tomado nota con incomprensión de la decisión del Gobierno de Indonesia de denegar visados de entrada a gimnastas israelíes y a sus entrenadores, impidiéndoles así participar en el Campeonato Mundial de Gimnasia en Yakarta. Esta decisión socava la autonomía del deporte», denunció la ministra alemana de Deporte y Voluntariado, Christiane Schenderlein, en un comunicado.

Manifestó su rechazo a la exclusión de atletas y equipos israelíes de eventos deportivos y criticó con ello la denegación de visados que los atletas israelíes necesitan para participar en citas deportivas.

«Estoy convencido de que la competición deportiva no debe servir de escenario para disputas políticas. Celebro que el Comité Olímpico Internacional se haya pronunciado en este sentido», agregó.

En opinión de Schenderlein, se plantea la cuestión de cómo la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) pretende garantizar el acceso de los gimnastas israelíes a estos campeonatos mundiales y cómo se celebrarán esos campeonatos respetando los principios de no discriminación y derechos humanos que la FIG reconoce en sus estatutos.

«Por lo tanto, sería deseable que la FIG se comprometiera firmemente a garantizar que todos los gimnastas que cumplan los requisitos puedan participar en las competiciones de la FIG de acuerdo con sus normas» exigió. EFE

egw/psh