Alemania expresa su conmoción por el ataque a tiros de Jerusalén

Berlín, 8 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, expresó este lunes su conmoción por el ataque a tiros en una parada de autobús de Jerusalén.

«Estoy profundamente conmocionado por el cobarde atentado terrorista cerca de Jerusalén. Mis pensamientos están con los familiares de las víctimas. A los heridos les deseo una pronta recuperación», escribió en su cuenta de la red social X.

El suceso ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Al menos seis personas fallecieron por el ataque. EFE

