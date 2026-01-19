Alemania expresa su solidaridad a España tras el accidente ferroviario con 39 muertos

Berlín, 19 ene (EFE).- El Gobierno alemán expresó este lunes su solidaridad a España tras el accidente ferroviario registrado el domingo en el sur del país, que dejó al menos 39 muertos.

«La noticia del grave accidente ferroviario en Adamuz me conmociona profundamente. Mis pensamientos están con las familias y los seres queridos de las víctimas. A ellos les expreso mi más sincero pésame. A los heridos les deseo fortaleza y una pronta recuperación. Alemania está al lado de España en estos momentos», escribió el canciller, Friedrich Merz, en la red social X.

También el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, calificó el accidente de trenes de «terribles noticias».

«El grave accidente ferroviario nos ha conmocionado profundamente. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y seres queridos», escribió en la misma red social.

El jefe de la diplomacia germana agregó que ha asegurado a su homólogo español, José Manuel Albares, que «en estos momentos tan difíciles Alemania está al lado de España». EFE

