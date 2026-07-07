Alemania fabricará misiles de largo alcance estadounidenses ATACMS para Europa

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Ankara, 7 jul (EFE).- Alemania fabricará misiles balísticos tácticos tierra-tierra estadounidenses ATACMS, con un alcance de hasta 300 kilómetros, para Europa, según un acuerdo firmado este martes en Ankara por el fabricante estadounidense Lockheed Martin y la empresa armamentística alemana Rheinmetall.

En concreto, ambas empresas firmaron un memorando de entendimiento en el marco del Foro Industrial de Defensa de la Alianza Atlántica para el establecimiento de una empresa conjunta destinada a crear el primer centro europeo «para la fabricación, integración y distribución de misiles ATACMS para la OTAN y las fuerzas europeas aliadas», informó Rheinmetall en un comunicado.

El director ejecutivo de Rheinmetall, Armin Papperger, explicó que la producción de estos misiles guiados de largo alcance se hará en las instalaciones de la compañía en Unterlüss, en el noroeste alemán.

«Estamos creando nuevas capacidades para Alemania y Europa, asegurando el suministro para nuestros clientes y reforzando nuestra autonomía en materia de política de defensa», celebró el ejecutivo.

«Llevar la coproducción de ATACMS a Alemania es una señal contundente para la industria de defensa europea y para la resiliencia a largo plazo de la OTAN», añadió Dennis Goege, director ejecutivo para Europa de Lockheed Martin.

Se trata de la primera y hasta el momento única planta de producción de misiles guiados ATACMS fuera de Estados Unidos.

«Esta asociación marca un momento decisivo para la seguridad europea y la cooperación industrial entre aliados», afirmó por su parte Jay Pitman, presidente de Lockheed Martin International.

Los ATACMS han sido probados también en la guerra rusa en Ucrania, cuando el Gobierno de Joe Biden autorizó, después de tres años de resistencia, a finales de 2024 el suministro de ATACMS a Kiev, que también ha pedido sin éxito durante mucho tiempo a EE.UU. misiles de largo alcance Tomahawk.

En Europa los misiles de largo alcance probados en la guerra en Ucrania son sobre todo los misiles británicos Storm Shadow y SCALP franceses, porque Alemania siempre se ha negado a suministrar a Kiev misiles Taurus. EFE

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