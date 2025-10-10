Alemania felicita a Machado por Nobel y destaca su compromiso con valores democráticos

Berlín, 10 oct (EFE).-

Berlín, 10 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente Frank-Walter Steinmeier felicitaron este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz 2025 que le fue concedido en la jornada de hoy y destacaron su compromiso con los valores democráticos, la libertad y el Estado de derecho.

«La democracia vive gracias a la valentía individual. María Corina Machado lucha desde hace años de forma incansable por la libertad y el Estado de derecho en Venezuela, valores por los que damos la cara a nivel global», escribió Merz en la red social X.

«La felicito de corazón por el Premio Nobel de la Paz», agregó.

Por su parte, el presidente de la República Federal, Frank-Walter Steinmeier, se dirigió en un breve mensaje a Machado y expresó su reconocimiento por el compromiso de la opositora «con la democracia en Venezuela» y por cómo actúa «con valor y determinación contra el régimen autocrático» de Nicolás Maduro.

«Desde hace más de veinte años lucha por unas elecciones libres y justas en Venezuela. Es Usted una verdadera luchadora por la democracia. Muchas personas en Venezuela y en todo el mundo la tomarán como ejemplo para levantar sus voces y demandar participación política», afirmó el presidente alemán.

Por otro lado, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, el portavoz adjunto del Ejecutivo Steffen Meyer afirmó con respecto al galardón que el Gobierno alemán es de la convicción de que «solo puede haber paz duradera donde se respetan los principios democráticos y los derechos humanos» y resaltó que esto también se aplica a Venezuela.

Preguntado por la posible reacción del presidente estadounidense Donald Trump, que tenía las miras puestas en el premio, Meyer manifestó que se trata de una decisión independiente del Comité Nobel, que Berlín saluda.

La líder opositora venezolana recibió este viernes el galardón «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia». EFE

