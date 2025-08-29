The Swiss voice in the world since 1935

Alemania insta a sus ciudadanos a abandonar Irán por la posibilidad de represalias

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 29 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Alemania ha instado a sus ciudadanos a abandonar Irán después de que este jueves el país centroeuropeo diese comienzo junto con Reino Unido y Francia al proceso de «reinicio rápido» para volver a imponer las sanciones de Naciones Unidas sobre el programa nuclear de Teherán.

Berlín ya aconsejaba evitar los viajes al país persa, pero ahora conminó a sus ciudadanos a abandonarlo si cuentan con la opción, debido a la posibilidad de que haya represalias.

«Los representantes del Gobierno iraní han advertido repetidamente con consecuencias en este caso (de que se reactivasen las sanciones) en el pasado, por lo que no se puede descartar que los intereses y los ciudadanos alemanes en Irán se vean afectados por contramedidas», señaló el Ministerio.

En estos momentos, la Embajada de Alemania en Teherán solo puede proporcionar asistencia consular de manera limitada, advirtió.

Irán afirmó este jueves que responderá de «manera apropiada» al comienzo del proceso de «reinicio rápido» por parte de Reino Unido, Francia y Alemania, acción que calificó de «ilegal» e «invalida».

«Esta escalada provocadora e innecesaria tendrá respuestas apropiadas», dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en un comunicado.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó que el inicio del proceso por parte de los europeos «socavará gravemente el proceso de interacción y cooperación entre Irán y la agencia (Organismo Internacional de Energía Atómica)», una colaboración ya paralizada desde la reciente guerra de los 12 días con Israel. EFE

cph-jlr/rz/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR