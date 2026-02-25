Alemania insta a Teherán a acercar posturas con EE.UU. en Ginebra

Berlín, 25 feb (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, instó este miércoles a Teherán a acercar posturas con EE.UU. en la nueva ronda de negociaciones nucleares que tendrá lugar este jueves en Ginebra en medio de los ultimátum de una intervención militar del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Evitar cualquier escalada diplomática o militar es correcto y necesario, y cuenta con el apoyo del Gobierno alemán. Esto también se aplica a las negociaciones que actualmente se celebran en Ginebra entre Estados Unidos e Irán», señaló Wadephul en una rueda de prensa.

Estas negociaciones, que tendrán mañana una nueva ronda en la ciudad suiza, persiguen los mismos objetivos que fueron objeto de las conversaciones del llamado grupo ‘E3’ (Alemania, Francia y el Reino Unido) con Irán, dijo, es decir impedir que el régimen de los mulá disponga de un arma nuclear, frenar el programa de misiles balísticos y limitar la política regional desestabilizadora del régimen, dijo.

«Si Teherán analiza la situación con serenidad, debería reconocer que debe acercarse a Estados Unidos en estos tres ámbitos. Esa es también la expectativa de Europa, ya que nosotros también nos vemos amenazados», añadió Wadephupl.

«Debe poner fin a su apoyo a Hamás, Hizbulá y los hutíes. Y lo digo especialmente como ministro alemán de Asuntos Exteriores, que tiene una responsabilidad particular en relación con la seguridad del Estado de Israel», sostuvo.

Wadephul expresó su esperanza en que «Teherán reconozca ahora que ha llegado el momento de hacer concesiones y de asumir por fin un papel más constructivo en la comunidad internacional».

Su homólogo belga, Maxime Prévot, subrayó la importancia de que, en este enfoque del ‘E3’, Europa siga desempeñando un papel relevante.

Compartió «la preocupación por evitar cualquier forma de inestabilidad en la región».

«Es fundamental impedir que Irán continúe desempeñando ese papel desestabilizador, con los efectos en cadena que, naturalmente, tienen consecuencias graves para todos los pueblos que viven allí», añadió. EFE

