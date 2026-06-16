Alemania invertirá 16.000 millones hasta 2030 en preparar ejército para confrontar drones

Compartir

2 minutos

Berlín, 16 jun (EFE).- Alemania tiene previsto invertir hasta el final de esta década aproximadamente 16.000 millones de euros para que su Ejército esté preparado para hacer frente a los drones, según anunció este martes el ministro de Defensa, Boris Pistorius.

Durante una visita a la tropa en Frisia, en el norte el país, afirmó que en los próximos días se va a lanzar un «plan de acción drones» que consta de numerosas medidas, «lo que quiere decir que hasta el fin de la década queremos invertir aproximadamente 16.000 millones en este ámbito».

El ministro socialdemócrata recordó que en los últimos años se han multiplicado los avistamientos de drones en Alemania, y en toda Europa, sobre instalaciones militares, infraestructuras como puertos y centrales energéticas y muchos más, lo que constituye un «reto».

Se trata de incidentes que están «por debajo del umbral del enfrentamiento militar», afirmó, apuntando implícitamente a Rusia, pero que aún así pueden producir una gran inseguridad, aseguró y aludió a los sucesos recientes en Letonia y Rumanía, donde han impactado drones ucranianos y rusos que habían perdido el rumbo.

En este contexto, Pistorius elogió los «grandes progresos» realizados por las Fuerzas Armadas alemanas o Bundeswehr, que han adquirido muy rápidamente y en gran número sistemas antidrones muy modernos.

La Bundeswehr practica cómo detectar e interceptar los dispositivos no tripulados y también cómo provocar interferencias electrónicas, así como otras innovaciones, entre ellas el uso de drones que lanzan redes o que embisten a los drones enemigos para detenerlos, explicó, y todos y cada uno de los soldados recibirán formación en este sentido.

El ministro subrayó la importancia de contar con el equipo adecuado, ya que no se deben «matar moscas a cañonazos».

Además, el derribo de drones también comporta ciertos riesgos, como la caída de fragmentos que también pueden causar daños notables, lo que explica, según el ministro, que «la detección sea tan importante». EFE

cph/cae/rcf

(Foto) (Vídeo)