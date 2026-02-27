Alemania investiga avistamiento de dron que afectó al aeropuerto de la ciudad de Bremen

1 minuto

Berlín, 27 feb (EFE).- La Policía alemana investiga el avistamiento el jueves de un dron cerca del aeropuerto de la ciudad de Bremen, en el norte del país centroeuropeo, confirmaron fuentes policiales a EFE este viernes.

«El jueves por la noche, el vuelo de un dron en las inmediaciones del aeropuerto de Bremen afectó brevemente al tráfico aéreo», indicó en un comunicado la Policía de Bremen, que precisó que el avistamiento obligó al desvío de un avión e implicó varios retrasos.

Según el comunicado policial, el dron voló varias veces el barrio de Huchting de Bremen y se desconoce quien lo pilotaba. Fue avistado por un testigo que alertó a las autoridades.

El barrio de Huchting se encuentra cerca del aeropuerto de Bremen.

Hay una investigación en marcha de la Policía criminal que atiende a la denuncia de las autoridades por «intervención peligrosa en el espacio aéreo».

No es la primera vez que el aeropuerto de Bremen se ve afectado por el avistamiento de un dron.

El pasado noviembre, un avistamiento de un dron que duró 45 minutos cerca del aeropuerto de Bremen afectó a s llegadas y salidas de aviones. EFE

smm/psh