Alemania levanta las restricciones a la exportación de armamento a Israel

1 minuto

Berlín, 17 nov (EFE).- El Gobierno alemán anunció este lunes el próximo levantamiento de las restricciones a la exportaciones de armamento a Israel que impuso en agosto pasado, al considerar que se cumple el alto el fuego que rige en la Franja de Gaza.

En una rueda de prensa ordinaria del Gobierno, Sebastian Hille, portavoz adjunto del Ejecutivo alemán, confirmó que «las restricciones a la exportación de armas a Israel anunciadas en el comunicado del Gobierno del 8 de agosto de 2025 quedan derogadas y la derogación entrará en vigor el 24 de noviembre». EFE

