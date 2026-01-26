Alemania muestra a Lituania apoyo para asegurar su espacio aéreo ante la amenaza híbrida

Berlín, 26 ene (EFE).- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, reafirmó este lunes su apoyo a la protección del espacio aéreo de Lituania, en un contexto en el que el país báltico ha sufrido perturbaciones en su espacio aéreo por la presencia de globos de contrabando que Vilna denuncia como acciones híbridas.

«Puedo asegurarles una vez más que estamos de su lado, Alemania apoya la seguridad del espacio aéreo lituano», dijo Pistorius, cuyo país contribuye, entre otras, a la misión de la OTAN Policía Aérea del Báltico.

Pistorius realizó estas declaraciones de apoyo a Lituania en una rueda de prensa en Berlín junto a su homólogo lituano, Robertas Kaunas, responsable político de una región que, según el alemán, se encuentra particularmente afectada por las provocaciones híbridas de Rusia.

«Las actividades de Rusia no se limitan sólo a Ucrania, sino que en Lituania y en el conjunto del (mar) Báltico se perciben aún más que en nuestro país. Rusia nos amenaza y provoca en Europa con amenazas híbridas, por ejemplo, mediante violaciones del espacio aéreo», agregó Pistorius.

En los últimos meses, la presencia de globos de contrabando procedentes de Lituania han perturbado la actividad, sobre todo, del aeropuerto de la capital lituana, Vilna.

El pasado mes de diciembre, el país báltico llegó a declarar el estado de emergencia por la presencia de dichos globos.

El presidente lituano, Gitanas Nauseda ha llegado a referirse a la presencia de dichos globos en el espacio aéreo como un «ataque híbrido». EFE

