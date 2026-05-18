Alemania no podrá cumplir con el presupuesto de emisiones hasta 2030, advierten expertos

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Berlín, 18 may (EFE).- Alemania no logrará cumplir con el presupuesto de emisiones hasta 2030, advirtió este lunes el consejo de expertos sobre cuestiones climáticas, que contradice así en un punto fundamental los datos de la Agencia Federal de Medio Ambiente presentados a mediados de marzo.

Este gremio independiente, formado por cinco expertos, confirmó los cálculos oficiales, según los cuales, las emisiones de gases de efecto invernadero descendieron en 2025 un 1 % respecto al año anterior hasta las 648,9 megatoneladas equivalentes de CO2, de manera que se mantuvieron prácticamente estables.

La reducción de las emisiones en 2025 en el sector de la industria -de 5,6 megatoneladas o un 3,8 %- y energético -de 0,6 megatoneladas o un 0,3 %- se vio compensada en gran medida por el aumento en el de los edificios – de 3,4 megatoneladas o un 3,4 %- y en el del transporte -de 2,1 megatoneladas o un 1,5 %-.

Según las previsiones de la Agencia Federal de Medio Ambiente para 2026, el presupuesto de emisiones para los años 2021 a 2030 se cumpliría por un margen mínimo de 4,5 megatoneladas, algo con lo que discrepa el consejo de expertos, que consideran que los datos de proyección subestiman los volúmenes de emisiones previstos hasta el final de esta década.

Así, este gremio calcula que la trayectoria media de emisiones se situaría entre 60 y 100 megatoneladas por encima del presupuesto legalmente admisible.

Por otra parte, la Agencia Federal de Medio Ambiente considera que el objetivo de reducción del 65 % para 2030 y del 88 % para 2040, el establecido por el Reglamento Europeo de Reparto de Carga (ESR), los objetivos para el sector del uso del suelo (LULUCF), y el de la neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero para 2045 y el de las emisiones negativas de gases de efecto invernadero se irán incumpliendo de forma más notable a lo largo del tiempo.

En este sentido, los expertos parten de la base de un incumplimiento aún mayor que el reflejado en los datos de proyección oficiales.

Si el consejo constata que se han superado los objetivos intermedios durante dos años consecutivos, el Gobierno está obligado por ley a tomar medidas correctoras, de manera que sólo en 2027 se activaría el mecanismo de reajuste en caso de incumplimiento.

Por otra parte, el gremio de expertos califica en general de insuficiente el programa de protección climática aprobado en marzo por el Gobierno y afirma que incluso si se aplicara íntegramente «ninguno de los objetivos podría alcanzarse para 2040», por lo que recomienda al Ejecutivo su revisión.

El Gobierno defiende su gestión de emisiones

«Hemos analizado en detalle once medidas que representan gran parte del impacto del programa calculado por el Gobierno y, tras un minucioso examen, consideramos que el efecto de reducción de los gases de efecto invernadero es considerablemente menor al supuesto por el Gobierno», advirtió la presidenta del consejo, Barbara Schlomann, en rueda de prensa.

El Ejecutivo germano, sin embargo, planteó este lunes a través del portavoz del ministerio de Medioambiente y Protección climática, Nikolai Fichtner, que el informe de los expertos va en la misma línea que lo calculado por el Gobierno del canciller Friedrich Merz.

«Las emisiones bajan; la cuestión es solo si bajan lo suficientemente rápido», dijo Fichtner en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, en una comparecencia en la que recordó que el informe de los expertos no tenía en cuenta los efectos sobre la actividad económica de la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. EFE

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