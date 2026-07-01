Alemania no ve en el horizonte próximo una misión de desminado en el estrecho de Ormuz

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Berlín, 1 jul (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, expresó este miércoles sus dudas respecto a una pronta una misión de desminado con participación alemana en el estrecho de Ormuz a pesar de contar ya con dos buques a la espera en Yibuti, tras la reciente negativa expresada por Irán a una posible cooperación de Francia en la retirada de minas.

En una rueda de prensa en Berlín junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el canciller alemán, Friedrich Merz, el titular de Defensa dijo no ver en estos momentos «ningún escenario en los próximos días o semanas» de un avance en al situación que permita entrar en el estrecho de Ormuz para llevar a cabo operaciones de desminado.

«Eso no es previsible en este momento», reiteró, al aludir a la «clara negativa» a Francia por parte de Irán que, añadió, «dejó claro lo que pensaría de una operación de desminado no autorizada, llevada a cabo sin invitación, por quien fuera que la realizara».

Algo así «no está en absoluto a la vista», dijo, y adelanto que los dos barcos alemanes que se encuentran en Yibuti listos para participar en una operación de estas características -el buque cazaminas Fulda y el buque de apoyo Mosel- no van a permanecer allí hasta el otoño «a la espera de que en algún momento pase algo».

En este sentido, señaló que se tomará a tiempo la decisión, en caso de duda, de que los soldados alemanes pasen el verano a 40 grados en Berlín, en lugar de hacerlo a casi 50 en Yibuti.

Por su parte, el canciller expresó su esperanza de un cese de las hostilidades y de la firma de un acuerdo «más allá del memorando de entendimiento» entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que subrayó el interés de Alemania en contribuir sobre todo en el restablecimiento de la infraestrucutura energética en la región.

Aseguró que Alemania siempre ha mostrado su disposición a colaborar, incluso con apoyo militar, para garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz.

«Y tan pronto como se trate de la reconstrucción de las infraestructuras destruidas en la región, se podrá hablar de todo. Pero, en primer lugar, deben cesar las hostilidades y, a continuación, sin duda contribuiremos, por nuestro propio interés económico, a restablecer sobre todo la infraestructura energética de la región, de modo que podamos garantizar un abastecimiento seguro en Europa y en Alemania», afirmó.

El secretario general de la OTAN participó este miércoles en Berlín como invitado en el Consejo de Ministros alemán que se celebró excepcionalmente en el Ministerio de Defensa. EFE

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(foto)(vídeo)