Alemania ofrece un apoyo claro a la soberanía canadiense ante las amenazas de Trump

2 minutos

Charlevoix (Canadá), 14 mar (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, emitió este viernes el mensaje más claro hasta ahora de apoyo a Ottawa ante las amenazas de anexión del presidente de EE.UU., Donald Trump, al afirmar que los europeos son «amigos estrechos» de los canadienses y que siempre respaldarán a Canadá.

Baerbock se refirió a las declaraciones de Trump, en las que ha llegado a señalar que la frontera entre Canadá y Estados Unidos es una línea «artificial» creada de forma caprichosa en el siglo XIX y que el país norteamericano debería convertirse en el 51 estado de EE.UU., con la guerra en Ucrania.

«No es la primera vez que he hablado de la integridad territorial, no solo en los últimos tres años sino en las últimas ocho semanas. Y he mencionado Panamá, Groenlandia y Canadá», declaró Baerbock a preguntas de los medios al final de la reunión de ministros de Exteriores del G7 que se celebró en la localidad canadiense de Charlevoix.

Baerbock añadió que creció en una Alemania reunificada «en el corazón de una Europa en paz» y que nunca se imaginó que eso podría cambiar hasta que hace tres años Rusia invadió Ucrania.

«Así que estos son momentos en los que se ve que el mundo puede cambiar realmente de forma muy dramática», añadió.

La ministra alemana también consideró que es muy apropiado que la reunión del G7 se celebrase en estos momentos en Canadá y destacó que la declaración final de la cumbre «subraya la integridad de los países».

«Eso significa todos los países del mundo y especialmente países de la OTAN como Canadá, Alemania y los otros», concluyó.

Las declaraciones de Baerbock contrastan con las de su homólogo italiano, Antonio Tajani, quien también este viernes evitó expresarse de forma clara en favor de la soberanía canadiense.

Preguntado por los medios en Charlevoix, Tajani dijo que no tenía que defender la soberanía canadiense: «No es mi trabajo pero, para mi, Canadá será Canadá en los próximo años».

Por su parte, una seria ministra de Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, declaró hoy que en su reunión con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, le dejó claro que la soberanía canadiense no es objeto de discusión y que las amenazas de anexión de Trump «no son graciosas».

Joly aprovechó la reunión para tratar con sus homólogos europeos y japonés las amenazas de Trump.

«Les he dicho que no es una broma. Los canadienses están nerviosos», concluyó. EFE

