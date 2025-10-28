Alemania paraliza la conversión de 200 antiguos inmuebles militares a fines civiles

Berlín, 28 oct (EFE).- El Ministerio de Defensa de Alemania anunció este martes la paralización de la conversión prevista de casi dos centenares de inmuebles militares a fines civiles ya que debido al crecimiento del Ejército existe una mayor demanda de instalaciones que debe cubrirse.

En un comunicado, el ministerio explicó que a principios de 1990 y a partir de 2010, con la suspensión del servicio militar obligatorio, comenzó un proceso de conversión de inmuebles de las Fuerzas Armadas que afecta en la actualidad a 187 instalaciones.

Todas ellas, que se encuentran actualmente en manos de la Agencia Federal para Tareas Inmobiliarias (BImA), son en realidad apropiadas para un uso por parte de la Bundeswehr.

A ellas se suman otras 13 -incluido el antiguo aeródromo de Fürstenfeldbruck o algunas partes del aeropuerto de Tegel en Berlín- que se están empleando actualmente con fines militares pero que también se hallaban en proceso de conversión, el cual ahora quedará paralizado.

Los citados inmuebles pasarán a la conocida como «reserva estratégica de inmuebles de la Bundeswehr», que comprende aquellos que son adecuados para un uso militar en los próximos años, por ejemplo para dar una respuesta rápida a las necesidades de infraestructura.

«Somos conscientes de las consecuencias de la decisión y sabemos que en muchos casos ya existían planes para usar las superficies afectadas de forma civil», declaró el secretario de Estado de Infraestructura del Ministerio de Defensa, Nils Hilmer.

No obstante, destacó, incrementar el número de efectivos del Ejército no solo es «forzoso» en el marco de la situación de amenaza actual y de la defensa nacional y colectiva, sino que también ofrece «oportunidades de política estructural» para los municipios y regiones alemanas.

Según una lista de los inmuebles publicada por la cadena pública ARD, estos comprenden antiguos barracones, aeródromos, depósitos y almacenes de equipamiento y material militar y edificios de uso técnico y administrativo, entre otros, repartidos por todo el país. EFE

